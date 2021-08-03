Воздушная подмога: калининградскую авиагруппу ждёт большая проверка

Обновлённую авиацию Балтийского флота в Калининградской области впервые опробуют в полном составе. На главных манёврах года «Запад—2021» все её самолёты, вертолёты и беспилотники будут отрабатывать борьбу не только с морскими, но и с наземными целями. При этом работать они будут под контролем автоматизированной системы управления морской авиации. Эксперты отмечают, что формирование структуры авиагруппировки в российском эксклаве завершилось лишь недавно и теперь её необходимо проверить в крупных учениях.

Учебные сражения

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение о привлечении к маневрам вновь сформированной в Калиниграде авиационной группировки уже принято. В учениях примут участие истребители, бомбардировщики, вертолёты, а также беспилотные летательные аппараты 34-й смешанной авиадивизии Балтийского флота. Её формирование, объединившее всю российскую военную авиацию в Калининградской области, завершилось в 2019-м году.

По словам источников, балтийских летчиков ждет серьезная проверка. Впервые в ходе маневров вся группировка будет действовать по единому замыслу в составе уникальной объединенной системы управления морской авиации. Благодаря новинке корабли, самолёты, вертолёты и дроны смогут обмениваться информацией в реальном времени, получать и выдавать целеуказание, а также наносить сверхточные удары.

Стратегические учения «Запад-2021» начнутся в сентябре и пройдут одновременно на территории России и Белоруссии. Они станут главным событием в боевой подготовке вооружённых сил обеих стран в этом году.

В конце июля на совещании глав военных ведомств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Сергей Шойгу заявил, что учения «Запад-2021» носят сугубо оборонительный характер и не направлены против какой-либо страны или союза. На них отработают обеспечение военной безопасности на западных рубежах нашей страны.

— В полном составе 34-ю смешанную дивизию ещё не опробовали. Она создана не так давно, в 2019 году. Невозможно сформировать такое соединение сразу в боеготовом виде, — пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — С тех пор её пополнили молодыми лётчиками, ввели их в строй, переоснащают новой техникой. На «Западе-2021» дивизию впервые проверят в полном составе как единый организм. Это, к тому же, станет в некоторой степени ответом на прошедшие недавно крупнейшие учения НАТО на Балтике.

В составе авиагруппировки есть уникальная военная часть — 396-й смешанный вертолётный полк. В нём есть одновременно специальные палубные и противолодочные вертолёты, армейские Ми-8 и Ми-24. Он ориентирован как на морские задачи, так и на поддержку сухопутных войск, размещённых в эксклаве. Такого сочетания вертолетов нет больше нигде в морской авиации и их взаимодействие тоже надо опробовать на серьёзных учениях, заключил эксперт.

Калининградский авиаузел

Все боевые самолёты и вертолёты, дислоцированные в Калининградской области, входят в состав Морской авиации Балтийского флота. Во время проведения прошлых учений такого масштаба этих авиаполков ещё не существовало. Вся авиатехника была объединена в составе 72-й авиабазы Балтийского флота, размещённой на аэродроме Черняховск.

В 2019 году базу преобразовали в 34-ю смешанную авиационную дивизию. Были сформированы 4-й морской штурмовой, 689-й истребительный и 396-й смешанный вертолётный полки.

На вооружении флотских штурмовиков — модернизированные самолёты Су-24М, оснащённые прицельным комплексом СВП-24. Он позволяет даже с обычными бомбами добиться высочайшей точности, сопоставимой с управляемым оружием. Кроме того, одна из эскадрилий полка укомплектована новейшими двухместными сверхманевренными многофункциональными истребителями Су-30СМ, несущими противокорабельные ракеты и «умное» оружие «воздух-поверхность».

689-й истребительный авиаполк пока укомплектован истребителями Су-27. В скором времени их планируется заменить на гораздо более современные боевые машины Су-30СМ2.

Вертолётный полк с 2018 года получает модернизированные корабельные Ка-27М. Усовершенствования позволили им передавать и получать данные в режиме реального времени. Машина может связываться с другими самолётами, вертолётами и наземными командными пунктами. Для обнаружения подводных лодок их оснастили новой поисковой системой и радиоакустическим оборудованием.

Помимо палубных вертолётов в состав полка включены также транспортные Ми-8 и ударные Ми-24. Они могут поддерживать огнём части береговой обороны, танкистов и мотострелков, участвовать в высадке десантов.

Дополняет калининградскую авиагруппировку подразделение морских беспилотников. У него на вооружении тяжёлые «Форпост» с большой продолжительностью полёта и малые «Орлан-10». Вместе с морскими штурмовиками и истребителями Балтфлота оно принимало участие в российской военной операции в Сирии.

«Запад-2021»

Стратегические учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 19 сентября. Помимо военных из Союзного государства на них приглашены контингенты и наблюдатели из некоторых стран ШОС и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В этом году стратегические учения пройдут на фоне увеличения активности США и НАТО в Европе. В мае глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации.

В предыдущий раз подобные маневры проводили четыре года назад, в 2017-м. Тогда в них приняли участие от вооруженных сил Белоруссии около 7,2 тыс. человек, а от армии России — около 5,5 тыс. человек. Задействовали до 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, включая 250 танков, две сотни орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, около 10 боевых кораблей.

В этом году размах учений не уступит предыдущим. Первые эшелоны с российскими военными начали прибывать в Белоруссию 21 июля. Перед этим полигоны проверил Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Для подготовки к «Западу-2021» провели несколько меньших по размаху учений видов и родов войск. На них отрабатывались отдельные элементы манёвров, которые будут затем использованы в ходе итоговых военных игр. Так, инженерные войска в присутствии начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова опробовали действия современных робототехнических комплексов и установку «умных» взрывных заграждений при помощи новейших систем дистанционного минирования. Только в ходе этого мероприятии задействовали более 8 тыс. военных.