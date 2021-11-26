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Лера Кудрявцева устроила скандал на почте из-за маски

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Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала своим подписчикам в Instagram, что у нее на почте произошел конфликт в связи с тем, что она пришла туда забрать посылку, но при этом не стала надевать медицинскую маску.

По ее словам, сотрудники отделения попросили ее надеть маску, но она отказалась. Затем телеведущую якобы стали обвинять в том, что она пытается «хайпиться», а сами сотрудники указали на небольшой размер собственных зарплат.

Кудрявцева попросила сотрудников почты показать ей документы, в которых было бы указано, что ей могут отказать в обслуживании, поскольку на ней нет маски. Такого пункта, по словам актрисы, не оказалось. Посылку и письмо она так и не получила.

«Вы мне пишете: «Надо одевать маску»… Вот будете стадом — и одевайте. Я тоже ношу, но меня заставлять не надо. Никто не имеет права меня заставлять. Я буду носить, когда захочу. Не бесите меня», — заявила она.

Кроме того телеведущая отметила, что считает ситуацию в стране «ужасной».

Ранее, 23 ноября, полицейские в петербургском аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина за отказ надевать медицинскую маску. На опубликованных кадрах полицейские пытались надеть наручники на лежащего на полу возле стойки регистрации мужчину.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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