Тренера пловчихи Симоновой задержали в Пулково за отказ надеть маску

Полицейские в петербургском аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина за отказ надевать медицинскую маску. Об этом 22 ноября сообщила в Instagram его воспитанница пловчиха, заслуженный мастер спорта РФ Виталина Симонова.

«В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался надевать маску. Так бы преступников задерживали. Меня тоже хотели заломать», — написала спортсменка.

На кадрах видно, как полицейские пытаются надеть наручники на лежащего на полу возле стойки регистрации мужчину. Также слышно возмущенный голос Симоновой.

63-летний Александр Ильин является заслуженным российским тренером в подводном спорте и плавании. Под его руководством призовые места занимали такие спортсмены, как 21-кратный чемпион мира по плаванию в ластах Сергей Ахапов, четырехкратная чемпионка Европы по плаванию брассом Валентина Артемьева, чемпион мира по плаванию на короткой воде Сергей Гейбель, трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова и другие.

9 октября в США охранник магазина Apple Store в Нью-Йорке получил ножевое ранение за требование к покупателю надеть медицинскую маску. Раненый был отправлен в больницу, его состояние врачи оценивали как стабильное.