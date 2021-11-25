Новую противопожарную службу создадут в Тюменской области

В Тюменской области в ближайшие три года заработает новая противопожарная служба. Об этом губернатор Александр Моор рассказал в ходе ежегодного послания в областном парламенте 25 ноября.

«Бедствие, произошедшее этим летом, — непредсказуемый удар стихии, случающийся раз в десятилетие. Мы смогли отразить напасть, сделали выводы и получили уникальный опыт. Для более оперативного и эффективного тушения подобных возгораний было принято решение учредить новую специализированную службу», — цитирует главу Тюменской области портал «Наш город».

Политик отметил, что в рамках подготовки к следующему пожароопасному периоду регион закупает новую технику, в том числе беспилотники. С их помощью планируется быстрее выявлять очаги возгорания на первичной стадии.

Противопожарная служба начнет работу в ближайшие три года, однако «улучшения и инновации начнут приносить плоды уже к следующему лету», подчеркнул губернатор.

В 2021 году на территории Тюменской области были зафиксированы одни из самых сильных природных пожаров за долгие годы.