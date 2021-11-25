Северная Осетия при повторном голосовании поддержала проект о QR-кодах

В парламенте Северной Осетии 25 ноября состоялось повторное голосование по законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. В результате документ набрал необходимое для одобрения количество голосов.

Так, в поддержку инициативы выступили 44 депутата, только четверо высказались против, еще один парламентарий воздержался. Для принятия проекта необходимо было набрать 35 голосов.

В первом голосовании законопроект не набрал необходимого количества голосов, так как 30 депутатов проголосовали за, 12 — против.

Соответствующие законопроекты правительство РФ внесло в Госдуму 12 ноября. Поправки предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.

В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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