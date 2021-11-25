Врач рассказала о пользе тыквенных семечек в борьбе с диабетом

Людям, страдающим сахарным диабетом, следует включить в свой рацион тыквенные семечки. Об этом 25 ноября пишет британское издание Express, ссылаясь на врача Зои Уильямс.

Сообщается, что этот продукт содержит полисахариды, которые обладают сахарорегулирующим эффектом. Это значит, что диабетики могут употреблять семена для борьбы с высоким уровнем сахара в крови после еды.

Отмечается, что потребление 60 г тыквенных семечек снижает уровень сахара до 35%.

13 ноября стало известно, что в крови есть белок, который может предсказать появление диабета второго типа за 19 лет до начала болезни. К такому выводу пришли ученые из Лундского университета в Швеции.

29 октября сообщалось, что людям с сахарным диабетом второго типа нужно как можно меньше потреблять простых и быстрых углеводов, которые содержатся в мучных изделиях, картошке и рисе. При этом сложные углеводы, такие как хлеб грубого помола, гречку, овсянку, исключать из рациона не стоит.

«При диабете мясо стоит заменить рыбой, птицу можно есть. Надо есть как можно больше овощей, фруктов и ягод. Также стоит заменить подсолнечное масло на оливковое в повседневной жизни», — сказал диетолог Михаил Гинзбург.

8 октября врач-эндокринолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Фурлет рассказала, что прием алкоголя возможен при заболевании сахарным диабетом, но только по праздникам, причем предпочтительны напитки с минимальным содержанием сахара, например, сухие вина, шампанское брют (200 мл), коньяк, виски и водка (75 мл).