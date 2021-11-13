Ученые нашли способ предсказывать диабет за 19 лет до заболевания

Согласно исследованию, проведенному Лундским университетом в Швеции, в крови есть белок, который может предсказать диабета второго типа за 19 лет до начала болезни. Исследование опубликовано 10 ноября в журнале Nature Communications.

Выяснилось, что предсказать появление заболевания за срок до 19 лет можно по высоким уровням фоллистатина в крови.

«Мы обнаружили, что более высокие уровни белка фоллистатина, циркулирующего в крови, предсказывают диабет второго типа за период до девятнадцати лет до начала заболевания, независимо от других известных факторов риска», — рассказал ведущий автор анализа, доцент Лундского университета доктор Ян Де Маринис.

Фоллистатин — это белок, который в основном секретируется печенью и участвует в регуляции метаболизма. В ходе исследования изучалось, что происходит с организмом, когда количество фоллистатина в кровообращении становится слишком высоким.

Используя клинические данные Немецкого исследования диабета в Тюбингене и исследования клеточной биологии, исследователи обнаружили, что фоллистатин способствует расщеплению жира из жировой ткани, что приводит к увеличению накопления липидов в печени. Это, в свою очередь, увеличивает риск неалкогольной жировой болезни печени и диабета второго типа.

Таким образом, исследование показывает, что фоллистатин может стать важным биомаркером для прогнозирования будущего диабета второго типа, а также приближает нас на один шаг к пониманию механизмов, лежащих в основе заболевания.

Отмечается, что исследователи провели наблюдение над 5,3 тыс. испытуемых из Швеции, Великобритании и Италии на протяжении от четырех до 19 лет.

Диабет второго типа — это растущая глобальная эпидемия, от которой страдает 6% населения мира. Однако риск развития диабета можно значительно снизить за счет контроля веса, правильного питания и физических упражнений до фактического проявления болезни. Раннее выявление риска диабета 2-го типа до появления симптомов может помочь свести к минимуму осложнения, связанные с диабетом, заключили в Medical Xpress.

Ранее, 21 октября, врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова рассказала «Известиям», что есть ряд симптомов, которые свидетельствуют о заболевании диабетом. Это может быть полиурия, то есть повышенное количество мочи, выделяемой в течение суток. Кроме того, человека мучает жажда, повышенная сухость во рту.

Второй ряд признаков — плохая заживляемость мелких порезов, ран, ссадин, постоянная усталость, онемение конечностей, снижение остроты зрения, нелогичное изменение веса и острые внезапные приступы голода.