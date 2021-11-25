Исполнительный директор Шанинки дала показания против ректора Зуева

Исполнительный директор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» (Шанинки) Кристина Крючкова активно сотрудничает со следствием. Об этом сообщил в четверг, 25 ноября, источник, близкий к следственным органам.

«Крючкова полностью признала свою часть вины, рассказала о схеме обналичивания похищенных денег, дала показания против ректора Шанинки Сергея Зуева и других фигурантов дела», — отметил собеседник «Интерфакса».

По его словам, Крючкова переведена из СИЗО под домашний арест.

Ранее, 1 октября, суд в Москве арестовал до 29 ноября Крючкову по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ и вице-президента Сбербанка Марины Раковой о крупном хищении на госконтрактах. Крючкову подозревают в мошенничестве. По версии следствия, она участвовала в проекте, в котором выявили подделку отчетной документации.

Саму Ракову взяли под стражу 7 октября по делу о хищении. Она обвиняется в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Фигурантка арестована до 6 декабря.

Кроме того, был арестован гражданский муж Раковой Артур Стеценко — он вместе с ней работал в Фонде новых форм развития образования.

Помимо прочего, по делу экс-замминистра просвещения были взяты под стражу два топ-менеджера Сбербанка. Суд на два месяца отправил в СИЗО управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» банка Максима Инкина и Евгения Зака.

19 ноября Раковой и Заку было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). По версии следствия, в 2018 году Ракова и Зак вступили в преступный сговор с Зуевым.

Зуеву предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере 19 октября. До этого в тот же день прокуратура обжаловала домашний арест, избранный для него Тверским судом Москвы в качестве меры наказания. В качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», Зуева задержали 12 октября.

30 сентября стало известно, что сотрудники МВД РФ начали проверку Шанинки. По данным источников, вуз привлекался в качестве подрядчика госконтрактов к фальсификации отчетов по проводимым научным исследованиям. Как выяснили «Известия», с 1997 по 2013 год вуз получил более $8,4 млн от американского фонда. Эксперты полагают, что Шанинка воспитывала студентов в прозападном ключе, получая при этом деньги из бюджета России.