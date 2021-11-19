Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявили обвинение

Следователями ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение экс-замглавы Минпросвещения и бывшему вице-президенту Сбербанка Марине Раковой, а также экс-заместителю гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку. Об этом сообщает 19 ноября «МВД Медиа».

Раковой и Заку предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

По версии следствия, в 2018 году Ракова и Зак вступили в преступный сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым. Фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России для того, чтобы фиктивно их устроить в вуз.

В ходе расследования также был установлен факт выплаты в период с 2018 по 2020 год этим сотрудникам бюджетных денежных средств. Так, фигуранты дела длительное время регулярно получали заработную плату, не выполняя фактически какие-либо работы в РАНХиГС, в результате вузу был причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей.

«Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России», — указано в заявлении.

Зуеву предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере 19 октября. До этого в тот же день прокуратура обжаловала домашний арест, избранный для него Тверским судом Москвы в качестве меры наказания. В качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», Зуева задержали 12 октября.

Ракову взяли под стражу 7 октября по делу о хищении. Она обвиняется в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Фигурантка арестована до 6 декабря.

Кроме того, был арестован гражданский муж Раковой Артур Стеценко — он вместе с ней работал в Фонде новых форм развития образования.

Помимо прочего, по делу экс-замминистра просвещения были взяты под стражу два топ-менеджера Сбербанка. Суд на два месяца отправил в СИЗО управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» банка Максима Инкина и Евгения Зака.

29 ноября также была арестована преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Ее подозревают в мошенничестве.

30 сентября стало известно, что сотрудники МВД РФ начали проверку Шанинки. По данным источников, вуз привлекался в качестве подрядчика госконтрактов к фальсификации отчетов по проводимым научным исследованиям. Как выяснили «Известия», с 1997 по 2013 год вуз получил более $8,4 млн от американского фонда. Эксперты полагают, что Шанинка воспитывала студентов в прозападном ключе, получая при этом деньги из бюджета России.