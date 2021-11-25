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Москва призвала Запад пересмотреть меры в отношении авиации Белоруссии

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Россия призывала страны Запада пересмотреть ограничительные меры в отношении белорусской авиации. Об этом заявила 25 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, Москва призвала Запад отменить «неправомерные ограничительные меры».

«Нужно иметь хотя бы какую-то честь», — сказала высокопоставленный дипломат в ходе трансляции на странице МИД РФ в Twitter.

По словам представителя МИД, тем, кто ввел санкции против Минска, не удается найти «убедительные доводы» в оправдание политики в отношении Белоруссии.

«Они просто, видимо, надеются использовать в этих целях результаты работы группы ИКАО», — предположила Захарова.

В начале октября белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила до 14 декабря приостановку рейсов в ряд городов Европы и Украины из-за продления действия запретов на использование воздушного пространства.

Отменены рейсы, в частности, в Киев, Вену, Рим, Ригу, Милан, Варшаву, Одессу и ряд других городов. В «Белавиа» пояснили, что приостановка связана «с продлением действия запретов на использование воздушного пространства и невозможностью выполнять полеты».

В мае саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Кроме того, всем базирующимся в ЕС авиаперевозчикам рекомендовано избегать перелетов через Белоруссию.

Президент республики Александр Лукашенко позже заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко.

Лайнер авиакомпании Ryanair посадили 23 мая в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки судна его задержали. Произошедшее осудили страны Запада.

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