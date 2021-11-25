Москва призвала Запад пересмотреть меры в отношении авиации Белоруссии

Россия призывала страны Запада пересмотреть ограничительные меры в отношении белорусской авиации. Об этом заявила 25 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва призвала Запад отменить «неправомерные ограничительные меры».

«Нужно иметь хотя бы какую-то честь», — сказала высокопоставленный дипломат в ходе трансляции на странице МИД РФ в Twitter.

По словам представителя МИД, тем, кто ввел санкции против Минска, не удается найти «убедительные доводы» в оправдание политики в отношении Белоруссии.

«Они просто, видимо, надеются использовать в этих целях результаты работы группы ИКАО», — предположила Захарова.

В начале октября белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила до 14 декабря приостановку рейсов в ряд городов Европы и Украины из-за продления действия запретов на использование воздушного пространства.

Отменены рейсы, в частности, в Киев, Вену, Рим, Ригу, Милан, Варшаву, Одессу и ряд других городов. В «Белавиа» пояснили, что приостановка связана «с продлением действия запретов на использование воздушного пространства и невозможностью выполнять полеты».

В мае саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Кроме того, всем базирующимся в ЕС авиаперевозчикам рекомендовано избегать перелетов через Белоруссию.

Президент республики Александр Лукашенко позже заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко.

Лайнер авиакомпании Ryanair посадили 23 мая в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки судна его задержали. Произошедшее осудили страны Запада.