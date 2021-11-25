Опубликовано видео последствий ЧП на шахте в Кузбассе

В распоряжении «Известий» в четверг, 25 ноября, появилось видео, на котором запечатлены последствия пожара на шахте в Кузбассе. На опубликованных кадрах можно заметить столп дыма и разрушенные конструкции.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в четверг в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной возникновения задымления, возможно, мог стать взрыв в вентиляционной штреке.

По последней информации, из шахты эвакуированы 236 человек из 285, которые там находились. По предварительным данным, работники пострадали от отравления дымом. Сообщалось об одном погибшем, местоположение 49 горняков после ЧП не установлено.

По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы продолжаются, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.