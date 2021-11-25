Врачи рассказали о состоянии пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе

Два человека, пострадавших в результате пожара на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом 25 ноября сообщили «Известиям» в Кузбасском центре медицины катастроф.

При этом ТАСС со ссылкой на медиков сообщает, что число пострадавших выросло до 40.

Задымление произошло ранее в четверг в вентиляционном штреке на глубине 250 м. На момент возникновения задымления в шахте находились 287 человек. После задымления в вентиляционном штреке к медикам обратились до 50 горняков, их осматривают, по предварительной информации, у 29 диагностировано отравление продуктами горения.

В пресс-службе правительства Кузбасса «Известиям» рассказали, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выехал на место происшествия.

Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса начала проверку по факту инцидента в шахте «Листвяжная». На место происшествия выехал заместитель прокурора области.

Шахта «Листвяжная» — угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты «Инская» в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании «СДС-уголь».