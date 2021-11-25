Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Рэпер Моргенштерн инкогнито уехал из России в Минск
Общество
В Роспотребнадзоре опровергли «самоуничтожение» штамма «Дельта»-штамма
Мир
Удаленное у Байдена образование оказалось доброкачественным
Общество
Гинцбург допустил ревакцинацию подростков от COVID-19
Общество
Прокуратура начала проверку по факту задымления в шахте «Листвяжная»
Происшествия
Навесные конструкции рухнули на ЦКАД
Мир
Глава ЦРУ предупредил РФ о «последствиях» из-за «гаванского синдрома»
Мир
МИД РФ раскритиковал США за игнорирование действий украинских хакеров
Армия
Пуск ракеты «Союз-2» с военным спутником состоялся с космодрома Плесецк
Общество
Мошенники обанкротили восемь московских предпринимателей

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека, пострадавших в результате пожара на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом 25 ноября сообщили «Известиям» в Кузбасском центре медицины катастроф.

Во глубине кузбасских руд: из-за чего в шахтах продолжают гибнуть горняки
Последний инцидент в Кемеровской области стоил жизни троим рабочим

При этом ТАСС со ссылкой на медиков сообщает, что число пострадавших выросло до 40.

Задымление произошло ранее в четверг в вентиляционном штреке на глубине 250 м. На момент возникновения задымления в шахте находились 287 человек. После задымления в вентиляционном штреке к медикам обратились до 50 горняков, их осматривают, по предварительной информации, у 29 диагностировано отравление продуктами горения.

В пресс-службе правительства Кузбасса «Известиям» рассказали, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выехал на место происшествия.

Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса начала проверку по факту инцидента в шахте «Листвяжная». На место происшествия выехал заместитель прокурора области.

Шахта «Листвяжная» — угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты «Инская» в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании «СДС-уголь».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021