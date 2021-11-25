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Навесные конструкции рухнули на ЦКАД

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В районе подмосковного Солнечногорска на 334-м км Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) на дорогу обрушились навесные конструкции. Об этом 25 ноября сообщает Telegram-канал LiveCorr.

Рухнувшая конструкция спровоцировала пробку из фур, поскольку грузовикам пришлось практически протискиваться под упавшим перекрытием.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что опоры не выдержали сильного ветра.

Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.

9 октября деревянный дом, находившийся в аварийном состоянии, обрушился на проезжую часть в Южно-Сахалинске во время демонтажа. В результате происшествия никто не пострадал, также не были повреждены автомобили.

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