Иммунолог назвал сроки действия защитных свойств прививки от COVID-19

Вакцинация от коронавирусной инфекции, как правило, защищает организм в течение полугода, однако для молодых и здоровых людей, без хронических заболеваний, защитный срок прививки может достигать и девяти месяцев. Об этом 25 ноября рассказал генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

По его словам, Минздрав рекомендует ревакцинироваться от COVID-19 через шесть месяцев после первичной прививки, так как по истечению этого периода падает уровень антител в крови человека. В то же время исследования показывают, что и через полгода после вакцинации у некоторых людей иммунитет к коронавирусу не снижается, добавил эксперт.

«Сейчас существует стандартный период ревакцинации — это шесть месяцев. Я бы даже сказал, что шесть-семь месяцев, потому что человека не надо заставлять в день завершения шестимесячного периода вакцинироваться. Для некоторых молодых и здоровых людей без хронических заболеваний, скорее всего, после окончания исследований защитный срок будет еще больше, может быть, даже восемь или девять месяцев»,— приводит слова иммунолога радио Sputnik.

Крючков сообщил, что окончательных результатов исследований взаимосвязи уровня антител и их защитных свойств нет, поэтому говорить о продлении сроков ревакцинации еще не рано.

В заключении Крючков подчеркнул необходимость вакцинироваться, так как сегодня прививка от коронавируса является единственным официально подтвержденным способом снизить вероятность заражения и предотвратить тяжелое течение заболевания.

Днем ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о продлении срока действия сертификата о вакцинации от коронавируса у переболевших COVID-19 с шести месяцев до года.

Ранее, 12 ноября, Минздрав РФ утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки. В приказе министерства сказано, что после вакцинации QR-код действителен год, после болезни — полгода. При этом в случае, если у привитого выявляется коронавирус, его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать на полгода. Справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить по запросу в больнице или в МФЦ. Электронная версия документа будет доступна на портале госуслуг.

В России в настоящее время проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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