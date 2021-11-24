В «Газпроме» назвали причину газового кризиса в Европе

Острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ) стала причиной газового кризиса в Европе, она спровоцировала действия на повышение цен региональными игроками. Такое мнение в статье для корпоративного журнала «Газпрома» высказал начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев.

По его мнению, дефицит СПГ стал причиной ситуации на энергетических рынках в конце 2020 года и в 2021-м.

«Такой «газовый покер» с повышением ставок и привел к тому, что цена природного газа в Европе и Азии легко перешагнула рубеж $1 тыс. за 1 тыс. куб. м», — добавил Комлев.

По мнению специалиста, в Европе существует проблема надежности поставок спотового СПГ.

«В 2020 году обрушение спотовых цен ниже уровня, который покрывал операционные расходы поставщиков СПГ, привело к падению их поставок в Европу. Более привлекательные цены в Азии со второй половины прошлого года развернули газовозы в ее направлении, став одним из основных источников дефицита на европейском газовом рынке», — объяснил он свою точку зрения.

Как заключил Комлев, Европа в 2021 году столкнется с ростом выбросов углекислого газа из-за роста потребления угля.

Ранее в этот день стоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов поднялась выше $1080 за 1 тыс. куб. м. Неделей ранее цена газа в Европе превысила $1150 за 1 тыс. куб. м. — впервые с конца октября.

19 ноября российский сенатор Алексей Пушков указал на то, что в европейцам внушают и будут продолжать внушать, что в газовом кризисе в Европе виновата Россия, несмотря на то что после приостановки СП-2 цены на газ возросли на 18%. Он напомнил, что российская сторона устойчиво поставляет газ в Европу.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1 тыс., а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступали государства Прибалтики, Польша, США и Украина.