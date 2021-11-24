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Цена газа в Европе поднялась выше $1080 за тысячу кубометров

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Стоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду, 24 ноября, поднялась выше $1080 за 1 тыс. куб. м, на 2% к закрытиею торгов, прошедних накануне. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Тормоз газа: может ли запуск СП-2 затянуться еще на полгода
И как это отразится на европейском потребителе

Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке в $1082 за тысячу кубометров, или €93 за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

17 ноября цена газа в Европе превысила $1150 за 1 тыс. куб. м. — впервые с конца октября.

Стоимость европейского газа ускорила рост, после того как 16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части газопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в рассказал «Известиям», что агентство приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в соответствии с газовой директивой Евросоюза. Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек назвал это решение политическим маневром.

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр считает, что ситуация на энергорынке Европы не может повлиять на сертификацию «Северного потока – 2». Он отметил, что согласно принятым политическим обязательствам, газопровод нельзя использовать для давления на Украину.

Посол напомнил, что процедура сертификации СП-2 осуществляется независимым германским регулятором — Федеральным сетевым агентством — в соответствии с положениями газовой директивы ЕС.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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