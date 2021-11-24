Синоптик назвал сроки прекращения снегопада в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» синоптик Александр Шувалов рассказал в среду, 24 ноября, когда ожидается прекращение осадков в столице.

«Просветление наступит часа через четыре, ближе к 22—23 часам, потому что зона осадков, которая накрыла Москву, она протяженностью около 300—350 км и движется с очень хорошей скоростью»,— сказал он в беседе с RT.

Синоптик объяснил, что ожидать прекращения снегопада можно поздним вечером.

«Но это не слишком радостная информация для тех, кто сейчас застал в этих пробках, потому что это еще по меньшей мере пять-шесть часов», — заключил Шувалов.

Ранее в этот день в столичном департаменте транспорта порекомендовали водителям отложить вечерние поездки по Москве на более позднее время из-за снегопада. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали автомобилистов быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию и избегать необоснованных маневров и резких торможений, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В Москве из-за метели образовались 10-балльные пробки. Движение затруднено преимущественно в центральной части столицы — почти по всему Садовому кольцу и большей части бульваров.

Кроме того, пробки наблюдаются на дорогах Нового Арбата, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных и других улицах столицы, сообщает телеканал «360».