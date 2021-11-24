В Москве из-за метели образовались 10-балльные пробки

В Москве из-за метели начали образовываться 10-балльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Водители публикуют видео в Сети, показывая дорожные заторы.

По данным на 16:49 мск, движение затруднено преимущественно в центральной части столицы — почти по всему Садовому кольцу и большей части бульваров. Также загружена значительная часть Третьего транспортного кольца.

Кроме того, пробки наблюдаются на дорогах Нового Арбата, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных. Также заторы появились на улицах Тверская, Большая Лубянка, Новослободская, Рождественская, проспекте Мира, Волгоградском, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ранее в этот день столичный департамент транспорта спрогнозировал 9-балльные пробки в Москве вечером 24 ноября.

Ранее в этот день в Гидрометцентре рассказали, что 24 ноября в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. Синоптики также пообещали ветер юго-западного и южного направлений со скоростью 5–10 м/с порывами до 15 м/c.