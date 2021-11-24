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Дептранс спрогнозировал 9-балльные пробки в Москве вечером в среду

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Вечером в среду в Москве ожидаются пробки в 8–9 баллов. Об этом 24 ноября сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в 5–6 баллов, а вечером они могут достичь 8–9 баллов.

Отмечается, что утром в среду движение затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.

Ранее, вечером 27 октября, накануне введения режима нерабочих дней, пробки в Москве достигли девяти баллов. Сообщалось, что движение было затруднено по всему Садовому кольцу, большей части бульваров, почти по всему Третьему транспортному кольцу, а также на некоторых участках Северо-Восточной хорды.

До этого, 20 октября, на дорогах Москвы также образовались девятибалльные пробки. Причинами затруднений в движении тогда стали первый снег и ремонтные работы.

3 октября на Симферопольском шоссе в Москве образовался затор из-за раненого лося. Отмечалось, что у животного травмирована нога и сломан рог.

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