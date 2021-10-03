В Москве причиной пробки на шоссе стал раненый лось

На Симферопольском шоссе в Москве образовался затор из-за раненого лося. Видео инцидента 3 октября публикуют очевидцы в социальных сетях.

Из сообщений становится понятно, что у животного травмирована нога и сломан рог.

Пользователи обращаются к зоозащитникам с просьбами транспортировать лося в безопасное место и оказать ему помощь.

20 мая сообщалось, что в Рязанской области произошло ДТП с участием лося. После удара о животное машина загорелась. Есть один пострадавший.