Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 ноября

Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидаются в столице в среду, 24 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дневная и ночная температура в Москве составит от -2 до нуля градусов.

Ветер ожидается юго-западного и южного направлений со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 744-746 мм ртутного столба.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зимняя погода в Москве со среды, 24 ноября, сменится более теплой.

Накануне о потеплении в московском регионе рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, уже в четверг воздух прогреется до +3 градусов.