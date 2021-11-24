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Правительство Германии выступило за частичную отмену виз с Россией

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Новое правительство Германии выступило за отмену виз для некоторых категорий туристов из России. Об этом в среду, 24 ноября, следует из коалиционного договора нового кабмина.

«Перед Германией не стоит выбор, говорить с Россией или нет»
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«Мы хотим создать возможности для безвизовых поездок из России в Германию для особенно важных целевых групп, например для молодых людей младше 25 лет», — указано в тексте документа, который приводит Die Welt.

Ранее в этот день был опубликован тест соглашения правящей коалиции ФРГ в составе Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и либеральной Свободной демократической партии. Текст соглашения составил 177 страниц.

Также в тексте документа указано, что Германия хочет усилить сотрудничество с Россией в сфере климата и здравоохранения.

11 ноября премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил о том, что новому правительству Германии необходимо продолжать диалог с Россией и инициировать новые проекты. По его мнению, Москве и Берлину нужно продолжать отношения, в частности, в плане газопровода «Северного потока – 2», который важен для Германии.

8 ноября член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил, что Москва и Берлин должны попытаться перезагрузить отношения. Для стабилизации взаимодействия есть несколько сфер. Политик напомнил, что, согласно опросу, проведенному Восточным комитетом немецкой экономики, более 60% немцев выступают за сближение с Россией.

В тот же день посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что напряженность в отношениях Москвы и Берлина — неестественное состояние, которое необходимо преодолеть. Интересам народов двух стран, по его словам, отвечают отказ от конфронтации и развитие партнерства.

21 октября в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с новым правительством Германии. Глава государства подчеркнул, что Россия готова возобновить контакты по линии «Петербургского диалога», если новые власти Германии проявят к этому интерес.

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