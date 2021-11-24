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Минобороны США реорганизует группу по слежению за НЛО

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Министерство обороны США планирует реорганизовать подразделение по слежению за неопознанными летающими объектами (НЛО). Теперь в военном ведомстве появится группа по слежению за воздушными объектами, сообщили в пресс-службе Пентагона.

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Реорганизованное подразделение получит более широкое название — группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам (AOIMSG).

«Группа будет синхронизировать действия в Министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Она также будет оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности», — указано в сообщении ведомства.

В Пентагоне отметили, что все сообщения о вторжении опознанных и неопознанных воздушных объектов воспринимаются в ведомстве серьезно и тщательно расследуются.

В мае бывший президент США Барак Обама рассказал о том, что в секретных архивах военных фотографий есть изображения, на которых запечатлены так называемые летающие тарелки.

До этого, в апреле, экс-глава ЦРУ Джейс Вулси заявил, что допускает существования неопознанных летающих объектов. Он также поделился историей своего знакомого, который рассказал о странном поведении воздушного судна, переставшем вести себя «как обычный самолет».

О создании рабочей группы по изучению НЛО в рамках минобороны США сообщалось в августе прошлого года. В ведомстве сообщили, что подразделение займется изучением природы происхождения НЛО, а также их обнаружением, анализом и составлением каталогов объектов, которые потенциально могут нести угрозу нацбезопасности государства.

В апреле 2020 года Пентагон обнародовал три несекретных видеозаписи, на которых показаны «неопознанные явления». Один из роликов был снят в ноябре 2004 года, а два других — в январе 2015-го.

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