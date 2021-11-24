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Президент НАНГС спрогнозировал оплату Молдавией газа в ближайшие дни

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«Газпрому», судя по заявлениям из Кишинева, можно ожидать платежа за текущие поставки газа в Молдавию в самые ближайшие дни, так как сумма в целом не очень большая. Об этом заявил «Известиям» председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России, президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС) Виктор Хайков в среду, 24 ноября.

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«Молдавское правительство уже приняло решение о выдаче займа «Молдовагазу», но для его проведения в Молдавии приходится в срочном порядке вносить изменения в бюджет страны, финальное утверждение которых планируется в этот четверг», — сказал эксперт.

Ранее в этот же день официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов рассказал, что платеж от молдавской стороны за российский газ не поступил и поставки могут прекратиться. 48-часовой срок после уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает 24 ноября. Кишинев должен был оплатить поставки еще 22 ноября.

23 ноября руководители «Молдовагаза» попросили власти страны о займе в размере около $74 млн для погашения долга. Молдавский вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что правительство выделило $75 млн на эти цели.

По словам Хайкова, Молдавия в любом случае оплатит оговоренную контрактом с «Газпромом» сумму. Если это случится 23 ноября, поставки не будут остановлены, если позднее — в республике вновь наступит энергетический кризис.

«Если в контрактный срок не будет произведена оплата, уверен, «Газпром» остановит поставки. Но даже если произойдет краткосрочная, на несколько дней остановка поставок газа, то это не будет критичным для Молдавии. Но более длительную остановку ее экономика и население не выдержит, тем более в период начала холодов», — пояснил он.

Эксперт напомнил, что ситуация с недавней приостановкой поставок газа в Молдавию до заключения нового газового контракта показала, что найти этот ресурс по лучшим ценам, чем у «Газпрома», Кишинев «не смог и в будущем не сможет». Учитывая низкую платежеспособность этой страны и задержки с платежами, любой потенциальный альтернативный поставщик в добавок к более высоким ценам потребует предоплату, отметил он. Единственным выходом для Республики Молдова президент НАНГС считает оплату текущих поставок «в строго контрактные сроки и погашение ранее накопленного долга».

Он добавил, что так как действующие власти Молдавии заявляли о проевропейской политике, они могут попробовать попросить финансовой помощи в странах Европы, но «вероятность ее получения минимальна», поскольку спотовые цены на газ в Европе в два раза выше текущей стоимости газа для Молдавии.

Лучшим способом решения газового вопроса для молдавской стороны будет расширение и углубление социально-экономических отношений с Россией, подчеркнул Хайков. В этом случае, учитывая увеличение общего экономического эффекта для Москвы, наверняка можно будет рассчитывать на получение дополнительных скидок на голубое топливо и корректировку условий, отметил он.

«Исходя из рыночной логики, просто предоставление скидок на газ кому-либо без ответных шагов, учитывая как следствие снижение налоговых и дивидендных отчислений «Газпрома» в российский бюджет, нецелесообразно в целом для экономики страны», — заключил специалист.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом». Молдавский президент Майя Санду заверяла, что республика довольна продлением контракта. Она подчеркивала, что газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

9 ноября новый тариф в Молдавии на природный газ для конечных потребителей вырос в два раза. Причиной стало повышение закупочных цен в рамках подписанного контракта между «Молдовагаз» и «Газпромом».

В расчетах молдавской компании указано, что закупочная на газ составляет около $430, или 7699 леев за 1 тыс. куб. м. Также в тарифах учтен курс доллара США: 17,9 лея за $1. В тариф включены расходы на транспортировку, дистрибуцию и поставку газа.

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