Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
CAS оставил в силе дисквалификацию российского легкоатлета Шустова
Политика
Главы генштабов РФ и США обсудили международную безопасность
Мир
На Украине заявили о начале веерных отключений электричества
Наука
Вакцина для клеточного иммунитета от COVID-19 прошла первую фазу испытаний
Мир
В ЕК предложили создать черный список компаний по доставке мигрантов к границе
Мир
Правительство выделит $75 млн «Молдовагазу» для оплаты долга «Газпрому»
Мир
США ввели санкции против связанных с СП-2 судна Marlin и компании Transadria
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за объявления о продаже справок
Мир
Патрушев заявил о возможности появления миллионов беженцев из Украины
Общество
Путин поручил привлечь крупные компании к поддержке сборной WorldSkills

Полянский обвинил ЕС в игнорировании жестокого обращения Польши с мигрантами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский 23 ноября упрекнул Евросоюз (ЕС) в игнорировании жестокого обращения польских и литовских пограничников с мигрантами на границе с Белоруссией.

Пакетное свершение: как Москва поддерживает Минск в преодолении санкций
На фоне обострения отношений с Евросоюзом Россия и Белоруссия говорят о дальнейшей интеграции

«Если что-то и вызывает отторжение и осуждение сегодня, так это двуличная и бесчеловечная линия Европейского союза, который вопреки декларируемым ценностям пытается не замечать жестокое обращение с мигрантами польских и литовских пограничников», — сказал он.

Ранее в этот же день стало известно, что польские военнослужащие использовали взрыв-пакеты, чтобы разогнать беженцев.

21 ноября корреспондент «Известий» сообщил, что в результате использования польскими силовиками специальных средств и боеприпасов против беженцев пострадали несовершеннолетние дети и женщины. По его словам, недалеко от стихийного лагеря у КПП «Брузги» военные Польши использовали против нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь границу страны, перцовый раствор и водометы.

10 ноября пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых избили сотрудники Погранслужбы Польши. Уточнялось, что у всех пострадавших следы применения физического насилия.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021