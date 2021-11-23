Полянский обвинил ЕС в игнорировании жестокого обращения Польши с мигрантами

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский 23 ноября упрекнул Евросоюз (ЕС) в игнорировании жестокого обращения польских и литовских пограничников с мигрантами на границе с Белоруссией.

«Если что-то и вызывает отторжение и осуждение сегодня, так это двуличная и бесчеловечная линия Европейского союза, который вопреки декларируемым ценностям пытается не замечать жестокое обращение с мигрантами польских и литовских пограничников», — сказал он.

Ранее в этот же день стало известно, что польские военнослужащие использовали взрыв-пакеты, чтобы разогнать беженцев.

21 ноября корреспондент «Известий» сообщил, что в результате использования польскими силовиками специальных средств и боеприпасов против беженцев пострадали несовершеннолетние дети и женщины. По его словам, недалеко от стихийного лагеря у КПП «Брузги» военные Польши использовали против нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь границу страны, перцовый раствор и водометы.

10 ноября пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых избили сотрудники Погранслужбы Польши. Уточнялось, что у всех пострадавших следы применения физического насилия.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.