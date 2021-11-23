Польские силовики применили взрыв-пакеты при вытеснении мигрантов

Польские военнослужащие использовали взрыв-пакеты, чтобы разогнать беженцев. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

«Сегодня ночью, 23 ноября, группа иностранцев при попытке вытеснения польскими силовиками отказалась следовать в Беларусь и осталась возле польского заграждения, продолжая просить убежища в Польше. Чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрыв-пакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Беларуси, и слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подобные действия направлены на провоцирование ответной агрессии со стороны беженцев и создание предпосылок для очередной провокации на границе.

«Это уже не первое применение Польшей спецсредств на границе в отношении безоружных людей. Использование польской стороной взрывпакетов, светошумовых гранат, водометов и газа нарушает международные нормы права и является прямой агрессией в отношении уязвимых групп беженцев», — заключили в комитете.

Ранее в этот день МВД Белоруссии сообщило, что в минувший понедельник, 22 ноября, 118 мигрантов вылетели из Минска на родину. Пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу, добавили в ведомстве.

Накануне в Польше решили депортировать около 200 нелегальных мигрантов.По словам пресс-секретаря Польской пограничной стражи Анны Михальсой, планируется депортировать около 200 лиц, включая десятерых организаторов нелегальной миграции.

21 ноября корреспондент «Известий» сообщил, что в результате использования польскими силовиками специальных средств и боеприпасов против беженцев пострадали несовершеннолетние дети и женщины. По его словам, недалеко от стихийного лагеря у КПП «Брузги» военные Польши использовали против нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь границу страны, перцовый раствор и водометы.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.