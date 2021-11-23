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В Курской области беременным заплатят за вакцинацию от COVID-19

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В Курской области беременным женщинам будут выплачивать по 5 тыс. рублей за вакцинацию от коронавируса. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил губернатор региона Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией, которое транслировалось в соцсетях.

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При этом Старовойт отметил, что с 1 января 2022 года в Курской области перестанет действовать выплата в размере 3 тыс. рублей для людей в возрасте 65 лет и старше после вакцинации от коронавируса.

«Я убежден, что за оставшиеся полтора месяца текущего года те, кто хочет получить прививку, они вполне могут это сделать. Поэтому я принимаю решение не продлевать с 1 января 2022 года выплату для категории граждан 65+, а финансовая поддержка для беременных женщин — эту выплату нужно сделать. Это не просто материальная мотивация на прохождение вакцинации, но и еще дополнительная поддержка в преддверии рождения ребенка», — сказал глава региона.

Выплачивать по 5 тыс. рублей будут тем женщинам, срок беременности которых составляет от 22 недель.

Ранее, 16 ноября, Минздрав РФ предложил установить медицинским работникам выплату за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19.

Совокупный размер подобной выплаты составляет 200 рублей за одного вакцинированного. Отмечается, что данное предложение разработано в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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