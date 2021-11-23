Названа вероятная страна для размещения ядерного оружия США в Восточной Европе

Наиболее вероятной страной в Восточной Европе, которую США могут выбрать для размещения ядерного оружия, является Польша. Об этом эксперт клуба «Валдай» и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил во вторник, 23 ноября.

Он подчеркнул, что у стран с выраженными антироссийскими настроениями больше шансов получить американское ядерное оружие.

«Это важно, поскольку какая-то часть населения не захочет жить под прицелом ракет из России, возможны протесты, демарши в парламенте и правительстве», — пояснил политолог в комментарии порталу Lenta.Ru.

Также эксперт назвал другие условия для получения государством американского ядерного оружия: оно должно быть в состоянии профинансировать строительство необходимой инфраструктуры и обеспечить защиту и безопасность самих боеголовок. «Думаю, что Польша для этого подходит лучше других. Прочие страны не вполне соответствуют критериям», — заключил он.

Ранее, 19 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности альянса разместить американские ядерные вооружения в Восточной Европе, если Германия откажется принимать их на своей территории, передает НСН.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил в ответ, что подобный шаг является грубым пренебрежением договоренностей между Россией и НАТО, поскольку альянс обязался не развертывать ядерное оружие на территории новых членов, передает RT.

Ранее в тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации от стран НАТО и ЕС. По его словам, РФ готова к диалогу с Западом.

До этого, 5 ноября, источник сообщил, что советники президента США Джо Байдена по нацбезопасности намерены рассмотреть условия применения страной ядерного оружия с допущением принятия политики неприменения первыми. Среди вариантов — принятие политики «не использовать первым» или объявление, что единственной целью арсенала страны является сдерживание ядерного конфликта.

2 ноября замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает от США «любых шагов» в сторону определенности по вопросам применения ядерного оружия. Он сообщил, что Москва готова обсуждать возможность переговоров по данной тематике с представителями администрации президента США на межправительственном уровне в рамках стратегического диалога Россия–США.