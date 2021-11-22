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В Госдепе заявили о планах США ввести новые санкции против Белоруссии

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Специальный представитель США по Белоруссии Джули Фишер сообщила, что американские власти и Евросоюз ясно дают понять, что планируют вводить новые санкции против Минска в связи с ситуацией на границе с Польшей.

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По ее словам, белорусский лидер Александр Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на границе его страны с Польшей.

«И США, и ЕС ясно дают понять, что в ближайшее время будет оказано еще большее санкционное давление», — сказала дипломат, выступая в Вильсоновском центре в Вашингтоне.

Она выразила мнение, что данные санкции предназначены для достижения результата и окажут эффект со временем.

«Я думаю, что это средства, которые требуют времени, будучи элементом давления. Они не предназначены просто для наказания», — отметила Фишер.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что новые санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу в конце ноября.

В этот же день глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона заявил, что страны Запада не пойдут на нормализацию отношений с Белоруссией. По его мнению, в Белоруссии происходит «интернационализация внутреннего конфликта».

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Президент сказал, что Минск может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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