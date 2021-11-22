Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Новые санкции Евросоюза против Белорусии вступят в силу в конце ноября
Политика
Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора
Мир
Действующий президент Болгарии Румен Радев победил на выборах
Мир
Лукашенко заявил о нежелании обострять отношения с Польшей
Общество
Правительство утвердило новый порядок получения пенсионных выплат
Политика
В ГД внесли запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника законопроект
Мир
Глава СК Белоруссии заявил о 132 пострадавших мигрантах на польско-белорусской границе
Политика
В СВР назвали Госдепартамент США рупором лживой пропаганды
Экономика
Курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с начала октября
Общество
Премьер Италии обсудил с Путиным миграционный кризис на границе Польши

Рашкина лишили мандата

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021