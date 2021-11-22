Комиссия Госдумы порекомендовала снять неприкосновенность с депутата Рашкина

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам 22 ноября рекомендовала депутатам дать согласие на лишение неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с застреленным лосем в Саратовской области.

Ранее в этот день Генпрокуратура попросила Госдуму разрешить избрать меру пресечения в отношении Рашкина в виде запрета определенных действий. Отмечалось, что решение о мере пресечения связано с тем, что Рашкин хорошо знает свидетелей и имеет возможность оказывать на них давление.

Рашкин признал, что охотился в лесу незаконно. Кроме того, депутат заявил, что никогда не выписывал для себя разрешение на охоту и не проверял его наличие.

19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

О том, что представление Генеральной прокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в нижнюю палату парламента, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин 17 ноября.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.