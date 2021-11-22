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Прощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноября

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Прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой пройдет 24 ноября. Об этом «РИА Новости» сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина в понедельник, 22 ноября.

Женщина на все времена: умерла Нина Русланова
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По ее словам, траурная церемония состоится в московском Доме кино в среду, 24 ноября, в 11:00. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка РФ Нина Русланова умерла в воскресенье, 21 ноября, в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Как отмечает телеканал «360», у актрисы были проблемы с сердцем.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. Она служила в театре имени Евгения Вахтангова. В 1982-1983 годах играла в спектаклях Московского драматического театра «Сфера». В 1985-1988 годах служила в Театре имени Владимира Маяковского, в Театре имени Рубена Симонова.

Кинодебют Нины Руслановой состоялся в 1967 году в роли Надежды в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи». На счету актрисы более 80 киноролей, отмечает агентство городских новостей «Москва». Всего за свою долгую карьеру Нина Русланова исполнила около 170 ролей в кино и на телевидении, отмечает RT.

Русланова снималась в таких картинах, как «Короткие встречи», где играла вместе с Владимиром Высоцким, «Познавая белый свет», «Среди серых камней», в многосерийных фильмах «Цыган» и «Тени исчезают в полдень», в телесериале «Мелочи жизни» и других. Она также участвовала в озвучивании нескольких мультфильмов, пишет НСН.

В 1982 году Нина Русланова получила звание народной артистки РСФСР, в 1998 году ей присвоили звание народной артистки РФ, пишет РИАМО.

Актриса имела множество наград, в том числе удостаивалась Золотой медали имени Довженко в 1988 году, премии «Ника» в 1988, 1990, 2005 и 2011 годах, «Золотого Орла» в 2006 году, а также театральной премии «Чайка» в 2000 году.

Кинорежиссер Юрий Кара назвал смерть Руслановой «огромной потерей».

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