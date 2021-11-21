Женщина на все времена: умерла Нина Русланова

Ее лицо было знакомо, наверно, каждому, кто успел застать советские времена — и уж точно каждому настоящему любителю кино, вне зависимости от национальности или гражданства. «Короткие встречи», «Афоня», «Слезы капали», «Мой друг Иван Лапшин». «Завтра была война» — лишь несколько из почти 150 картин, в которых она снялась за свою долгую и насыщенную жизнь в кинематографе. А ведь были и театральные работы, и этапные для отечественного ТВ «Тени исчезают в полдень», «Цыган», «Собачье сердце»… Большая, настоящая актриса — и практически идеал русской женщины. Сегодня Нины Ивановны Руслановой не стало — «Известия» отдают ей дань памяти.

Многие артисты могут (и любят, что уж хитрить) хвалиться государственными наградами — «грудь в крестах» в наше столетие вообще чаще признак лицедея, сценического или придворного, нежели боевого офицера. Награды Руслановой были связаны лишь с работой: четыре «Ники», «Чайка», советских еще времен Госпремия да французский Гран-при Академии искусств. И, конечно, звание народной артистки — полученное ей тогда, когда уже никто, кажется, не сомневался в ее народности — не по министерской «табели о рангах», а истинной, неподдельной и неподделываемой.

Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России: Нине Ивановне досталась очень жестокая доля, она ведь выросла в детском доме и никогда не нашла своих родных. Она так и не знала своих родителей. И это, безусловно, отразилось на ее характере. Он стал стойким и драматичным. Все ее роли проанализируйте. Просто на разрыв сердца играла! Конечно, это громадная, невосполнимая потеря. Таких драматических актрис у нас больше нет.

Она и вышла не просто из народа, но из почти мистических, страшных глубин: пищащий сверток с младенцем, которому суждено было стать одной из крупнейших и любимейших советских и российских актрис нашли первой послевоенной зимой в Богодухове Харьковской области. Родителей подкидыша так никогда и не нашли… В детдоме девочку назвали Ниной, а отчеством вписали самое простое русское имя — Ивановна. Уже повзрослев, Нина выбрала своим днем рождения 5 декабря 1945 года — нашли ее примерно в двухмесячном возрасте, а день этот в те времена был выходным, Днем Конституции.

Сергей Попов, сценарист, режиссер: Мы снимались с Ниной Руслановой у Киры Муратовой в картинах «Познавая белый свет» и «Среди серых камней». Так как я не артист, может, ей было трудновато с таким партнером, как я, но она стойко это переносила, помогала. Кира Муратова ее ценила за цельность характера, за порядочность и, конечно, за талант, за необыкновенность. Она выбивалась из ряда актрис. Вы посмотрите на нее в фильме «Короткие встречи». Нина Русланова играет с Владимиром Высоцким. Она там в каком-то кадре — невероятная красавица, а в другом кадре — простая русская женщина. Нина не терпела скуки и могла организовать вокруг себя движение в одну секунду. Вдруг начинала активно себя вести, могла запеть песню, разыграть или поставить в неловкую ситуацию. И я уже задумывался, а что я не так сделал. Но всё всегда заканчивалось смехом. Оказывается, она подшутила. Нина Русланова была непредсказуемой.

Фамилия досталась будущей звезде почти случайно. Девочка очень любила петь и поразила своими способностями инспектрису детских домов. «Она меня спрашивает: «Девочка, как тебя зовут?» Я отвечаю на украинском (я разговаривала тогда только на украинском): «Ніна». — «А фамилия у тебя какая?» — «Не знаю, немає в мене фамілії». — «Вот запомни, девочка, что фамилия у тебя теперь будет Русланова, есть такая известная певица», — рассказывала Нина Ивановна годы спустя. Слова чиновницы оказались пророческими: Нина Русланова стала знаменитой артисткой, хотя на этом пути ей пришлось преодолеть немало трудностей.

Юрий Кара, режиссер: Я очень любил этого человека. Гениальная актриса, с которой связано начало моей кинематографической жизни: она великолепно, потрясающе сыграла главную роль в моем дебютном полнометражном фильме «Завтра была война», получила за эту роль «Нику». Она меня тогда поразила — редчайший талант, удивительный. С одной стороны, это настоящий русский характер, с другой — она легко могла сыграть всё что угодно. Буквально всё! Это был очень сильный человек, правильный, мощный, честный. Огромная потеря для нас всех. Потому что именно на таких женщинах держится русская земля.

До окончания школы судьба побросала ее по пяти детским домам. Что бы ни рассказывали ныне о Советском Союзе как «стране равных возможностей», у выпускницы детдома по факту был один путь — в «ремеслуху». Но, закончив училище и став квалифицированным маляром, Русланова не сдалась — мечта о сцене, о работе актрисы сопровождала ее едва ли не с той самой минуты, когда получила она свою знаменитую фамилию. В 1960 году она прошла — с блеском! — в харьковский театральный, но, отучившись два года, уехала «брать штурмом» Москву.

Вера Сторожева, режиссер: Мы познакомились с ней много лет назад. Нина Русланова снималась у меня в фильме «Француз». Роль у нее там небольшая. Но вспоминая картину «Познавая белый свет», где она сыграла пару с Сергеем Поповым, мне хотелось, чтобы они снова встретились на съемочной площадке. Они играли родителей Маши Голубкиной. В ее доме мы повесили портрет Нины и Сергея. Это кадр из фильма, на котором она в подвенечном платье, а рядом с ней жених, держащий под уздцы лошадь.Нина с радостью сыграла эту роль. Мы с ней дружили. У нее были частые перемены настроения. Потом она заболела. У нее случился инсульт. И она не могла уже сниматься. У Нины была семья, дочь Олеся, внук. Они поддерживали, оберегали ее.

Москва столь же быстро оказалась у ног молодой артистичной харьковчанки — став студенткой Щукинского училища, Русланова первым делом занялась избавлением от своего украинского выговора (по воспоминаниям актрисы, она год занималась по ночам в душевых общежития — «там от кафельных стен отзвук возникал») . После выпуска ее наперебой звали к себе лучшие столичные театры — она выбрала Вахтанговский, которому оставалась верна полтора десятилетия. Потом были Театр Маяковского, МДТ им. Рубена Симонова… Но главную славу Руслановой принес, конечно, кинематограф.

Олег Степченко, режиссер: Я ее знал в разных состояниях. Когда она приходила ко мне на съемки еще перед болезнью, я был в полном восторге от того, как она работала. Это было настолько органично! А потом у нее был инсульт, и мы делали досъемки, но она справилась великолепно, хотя забывала некоторые слова, и спасибо ее дочке, которая была постоянно на съемочной площадке и помогала Нине Ивановне во всем. В итоге получилось всё, что мы задумывали. Она была великой актрисой.

Еще студенткой ее пригласила на главную роль в «Короткие встречи» Кира Муратова. Фильм стал прокатной сенсацией — и был после нескольких месяцев показа положен на полку. Слишком уж подозрительной, необычной показалась тогдашней цензуре эта картина, что до сих пор остается одной из важнейших для нашего кино не в национальном, а в мировом масштабе . Дальше была работа у таких режиссеров, как Сергей Соловьев, Георгий Данелия, Родион Нахапетов, Алексей Герман, Юрий Кара — цвет отечественного киноискусства. И каждая ее героиня становилась зрительской любимицей — присутствие Руслановой способно было сделать всенародным хитом даже самое изысканное «кино не для всех».

« В каждой моей героине живет русская женщина, а уж какой она пост занимает или титул носит — дело второе. И каждая роль по-своему трудна. У каждой моей героини сложная судьба. Поэтому главное для меня — не трудности на съемочной площадке, а конечный результат. Ради него можно и потерпеть. Без этого умения артистом не станешь», — говорила Русланова в интервью «Известиям». Именно такой ее и принимали зрители — настоящей, сильной и безупречно женственной. Такой она и останется с нами навсегда.

Станислав Садальский, актер: То, что произошло, — это естественный процесс. Бывает, что умираешь от того, что тебя забывают. От того, что вчера ты был нужен и необходим, а сегодня рядом никого нет. Нина очень переживала свою беспомощность. Я только могу пожелать, чтобы ни у кого из артистов больше не было такого страшного конца. Очень тяжело — уходить без сил. Не стану больше ничего говорить.