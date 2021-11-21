Женщина на все времена: умерла Нина Русланова
Ее лицо было знакомо, наверно, каждому, кто успел застать советские времена — и уж точно каждому настоящему любителю кино, вне зависимости от национальности или гражданства. «Короткие встречи», «Афоня», «Слезы капали», «Мой друг Иван Лапшин». «Завтра была война» — лишь несколько из почти 150 картин, в которых она снялась за свою долгую и насыщенную жизнь в кинематографе. А ведь были и театральные работы, и этапные для отечественного ТВ «Тени исчезают в полдень», «Цыган», «Собачье сердце»… Большая, настоящая актриса — и практически идеал русской женщины. Сегодня Нины Ивановны Руслановой не стало — «Известия» отдают ей дань памяти.
Многие артисты могут (и любят, что уж хитрить) хвалиться государственными наградами — «грудь в крестах» в наше столетие вообще чаще признак лицедея, сценического или придворного, нежели боевого офицера. Награды Руслановой были связаны лишь с работой: четыре «Ники», «Чайка», советских еще времен Госпремия да французский Гран-при Академии искусств. И, конечно, звание народной артистки — полученное ей тогда, когда уже никто, кажется, не сомневался в ее народности — не по министерской «табели о рангах», а истинной, неподдельной и неподделываемой.
Она и вышла не просто из народа, но из почти мистических, страшных глубин: пищащий сверток с младенцем, которому суждено было стать одной из крупнейших и любимейших советских и российских актрис нашли первой послевоенной зимой в Богодухове Харьковской области. Родителей подкидыша так никогда и не нашли… В детдоме девочку назвали Ниной, а отчеством вписали самое простое русское имя — Ивановна. Уже повзрослев, Нина выбрала своим днем рождения 5 декабря 1945 года — нашли ее примерно в двухмесячном возрасте, а день этот в те времена был выходным, Днем Конституции.
Фамилия досталась будущей звезде почти случайно. Девочка очень любила петь и поразила своими способностями инспектрису детских домов. «Она меня спрашивает: «Девочка, как тебя зовут?» Я отвечаю на украинском (я разговаривала тогда только на украинском): «Ніна». — «А фамилия у тебя какая?» — «Не знаю, немає в мене фамілії». — «Вот запомни, девочка, что фамилия у тебя теперь будет Русланова, есть такая известная певица», — рассказывала Нина Ивановна годы спустя. Слова чиновницы оказались пророческими: Нина Русланова стала знаменитой артисткой, хотя на этом пути ей пришлось преодолеть немало трудностей.
До окончания школы судьба побросала ее по пяти детским домам. Что бы ни рассказывали ныне о Советском Союзе как «стране равных возможностей», у выпускницы детдома по факту был один путь — в «ремеслуху». Но, закончив училище и став квалифицированным маляром, Русланова не сдалась — мечта о сцене, о работе актрисы сопровождала ее едва ли не с той самой минуты, когда получила она свою знаменитую фамилию. В 1960 году она прошла — с блеском! — в харьковский театральный, но, отучившись два года, уехала «брать штурмом» Москву.
Москва столь же быстро оказалась у ног молодой артистичной харьковчанки — став студенткой Щукинского училища, Русланова первым делом занялась избавлением от своего украинского выговора (по воспоминаниям актрисы, она год занималась по ночам в душевых общежития — «там от кафельных стен отзвук возникал»). После выпуска ее наперебой звали к себе лучшие столичные театры — она выбрала Вахтанговский, которому оставалась верна полтора десятилетия. Потом были Театр Маяковского, МДТ им. Рубена Симонова… Но главную славу Руслановой принес, конечно, кинематограф.
Еще студенткой ее пригласила на главную роль в «Короткие встречи» Кира Муратова. Фильм стал прокатной сенсацией — и был после нескольких месяцев показа положен на полку. Слишком уж подозрительной, необычной показалась тогдашней цензуре эта картина, что до сих пор остается одной из важнейших для нашего кино не в национальном, а в мировом масштабе. Дальше была работа у таких режиссеров, как Сергей Соловьев, Георгий Данелия, Родион Нахапетов, Алексей Герман, Юрий Кара — цвет отечественного киноискусства. И каждая ее героиня становилась зрительской любимицей — присутствие Руслановой способно было сделать всенародным хитом даже самое изысканное «кино не для всех».
«В каждой моей героине живет русская женщина, а уж какой она пост занимает или титул носит — дело второе. И каждая роль по-своему трудна. У каждой моей героини сложная судьба. Поэтому главное для меня — не трудности на съемочной площадке, а конечный результат. Ради него можно и потерпеть. Без этого умения артистом не станешь», — говорила Русланова в интервью «Известиям». Именно такой ее и принимали зрители — настоящей, сильной и безупречно женственной. Такой она и останется с нами навсегда.
Последние годы она жила на мизерную пенсию, не выходя в свет, — впрочем, кто среди нынешних мог бы сравниться с ней и калибром дарования, и духовной силой. Увы, такое — нет, не забвение зрителем, но безразличие со стороны «тусовки» — ждало в конце пути многих великих актрис. Грета Гарбо, Анита Экберг, Ингрид Бергман… Слухи о проблемах со здоровьем Руслановой ходили давно и регулярно опровергались. Но в начале ноября она была госпитализирована с коронавирусной инфекцией — и организм уже не справился. Грозная болезнь унесла еще одну яркую звезду с небосклона российского экрана.