Актриса Нина Русланова скончалась

Российская актриса Нина Русланова умерла на 76-м году жизни в воскресенье, 21 ноября. Об этом сообщила «Известиям» генеральный директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

«Я подтверждаю, что ушла из жизни Нина Ивановна Русланова, сегодня, 21 числа», — сообщила Гущина.

Актриса, по ее словам, умерла после продолжительной болезни.

Дата и место прощания будут названы позднее.

Нина Русланова — советская и российская актриса театра и кино. Известна по фильмам «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин!» и др.