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Режиссер Юрий Кара прокомментировал смерть Нины Руслановой

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Смерть Нины Руслановой — это огромная потеря. Такое заявление сделал советский и российский кинорежиссер Юрий Кара в воскресенье, 21 ноября, в беседе с «Известиями».

Он рассказал, как Русланова сыграла в его фильме «Завтра была война».

«Я очень любил этого человека, гениальную актрису, с которой связано начало моей кинематографической жизни. Она просто гениально сыграла у меня в фильме «Завтра была война», за что получила «Нику», — рассказал Кара.

Нина Русланова дорожит одиночеством
5 декабря народная артистка России Нина Русланова отметила 65-летие. Славу ей предсказывали еще в годы скитаний по детским домам Харьковской области. Девочка пела с такой радостью, что воспитатели дали ей фамилию в честь легендарной советской певицы Лидии Руслановой. Отчество для подкидышей было традиционным - Ивановна. Дату рождения Нина выбрала сама - привлекла внимание красная цифра в календаре: во времена СССР это был День Советской Конституции. Накануне юбилея с Ниной Руслановой встретилась обозреватель "Известий"

Он также вспомнил, что у артистки был сильный волевой характер.

«Это был очень сильный человек, правильный, мощный, честный. Это огромная потеря для нас всех. На таких женщинах и держится русская земля», — заявил режиссер.

Народная артистка Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни в воскресенье, 21 ноября. Русланова — советская и российская актриса театра и кино. Известна по фильмам «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин!» и др.

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