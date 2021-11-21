Режиссер Юрий Кара прокомментировал смерть Нины Руслановой

Смерть Нины Руслановой — это огромная потеря. Такое заявление сделал советский и российский кинорежиссер Юрий Кара в воскресенье, 21 ноября, в беседе с «Известиями».

Он рассказал, как Русланова сыграла в его фильме «Завтра была война».

«Я очень любил этого человека, гениальную актрису, с которой связано начало моей кинематографической жизни. Она просто гениально сыграла у меня в фильме «Завтра была война», за что получила «Нику», — рассказал Кара.

Он также вспомнил, что у артистки был сильный волевой характер.

«Это был очень сильный человек, правильный, мощный, честный. Это огромная потеря для нас всех. На таких женщинах и держится русская земля», — заявил режиссер.

Народная артистка Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни в воскресенье, 21 ноября. Русланова — советская и российская актриса театра и кино. Известна по фильмам «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин!» и др.