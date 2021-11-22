Экипаж судна «Академик Иоффе» направился в порт Калининграда

Участники научной экспедиции перемещены с задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» на другой корабль и направляются в порт Калининграда. Об этом 22 ноября сообщили в Минобрнауки РФ.

«Все участники научной экспедиции перемещены с научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» на борт «Академика Николая Страхова» и направляются в порт Калининграда», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

О задержании судна в датском порту Скаген стало известно 4 ноября. Посольство России установило контакт с россиянами. На следующий день стало известно, что задержание судна — это мера обеспечения по иску третьей стороны. Канадская компания One Ocean Expeditions, которая специализируется на организации полярных круизов, подала иск на $19 млн (более 1,3 млрд рублей).

Позже, 9 ноября, посольство РФ в Дании сообщило, что Дания не вводила ограничительные меры в отношении научных сотрудников и членов экипажа российского научно-исследовательского судна. Уточнялось, что «Академик Иоффе» остается на рейде в порту Скагена.

One Ocean Expeditions некоторое время назад арендовала российское судно через посредника для туристических круизов. Оно было одним из трех в распоряжении компании. В 2018 году у нее начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником судно «Академик Иоффе» изъял владелец, что принесло компании дополнительные убытки.

Кроме того, в одном из круизов судно село на мель, пассажиров пересадили на другое, а компании пришлось выплачивать пассажирам убытки на $6,5 млн (более 460 млн рублей). Девять рейсов было отменено, следует из судебных документов, опубликованных на сайте PricewaterhouseCoopers (PwC). One Ocean Expeditions посчитала, что к инциденту привели действия экипажа.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.