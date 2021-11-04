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Дания задержала российское судно «Академик Иоффе»

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Власти Дании задержали научно-исследовательское российское судно (НИС) «Академик Иоффе», принадлежащее Институту океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук. Об этом сообщает посольство России в Копенгагене.

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По его данным, инцидент произошел 1 ноября в порту Скаген. Судно заправлялось топливом, когда его задержали датские власти. Также были изъяты судовые документы.

«Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС «Академик Иоффе». Судно плавает под флагом Российской Федерации, находится в собственности государства, используется Институтом океанологии им. П.П.Ширшова в научных целях», — говорится в сообщении представительства.

Уточняется, что посольство получило и передало в МИД России копии судебных материалов, на основании которых произведено задержание. По данному вопросу осуществляются контакты с МИД Дании.

По информации на сайте Центра морских экспедиционных исследований, НИС «Академик Иоффе» имеет статус уникальной научной установки (УНУ). Судно применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

В августе президент России Владимир Путин указал на то, что страна многое делает для сохранения морской безопасности, заинтересована в выстраивании взаимодействия с партнерами. Глава государства предложил рассмотреть вопрос о создании специальной структуры в рамках ООН, которая бы занималась борьбой с морской преступностью.

В декабре прошлого года «Известия» сообщали, что Институт океанологии Российской академии наук (ИО РАН) приступил к модернизации своего флота для исследования Мирового океана. Первые два судна с установкой нового оборудования отремонтируют до 2023 года, рассказали в учреждении.

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