Прямой эфир
Мир
Путин указал на роль России в сохранении морской безопасности
Мир
В МИД РФ назвали незаконными односторонние санкции против Белоруссии
Спорт
Захарова сочла не очень здоровыми людьми устроивших травлю легкоатлетки Магучих
Мир
Лукашенко назвал Великобританию «американскими прихвостнями» из-за санкций
Общество
Средняя температура в Москве с 1950 года увеличилась на один градус
Спорт
Тренер израильской гимнастки ответила на жалобы россиян на судейство
Общество
Комика Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку про русских
Спорт
В РФ составили рейтинг самых обсуждаемых спортсменов сборной ОКР
Общество
МакSим переведут из реанимации в обычную палату

Путин указал на роль России в сохранении морской безопасности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия многое делает для сохранения морской безопасности, заинтересована в выстраивании взаимодействия с партнерами. Об этом заявил в понедельник, 9 августа, президент России Владимир Путин в рамках выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН высокого уровня по морской безопасности.

Залег на дно в заливе: ВМС Ирана потеряли один из крупнейших кораблей
Судно обеспечения Kharg затонуло в Оманском заливе после пожара, начавшегося при невыясненных обстоятельствах

«Россия многое делает для сохранения и укрепления международного правопорядка в области морской безопасности. Наша страна активно участвует в работе по всему комплексу этих вопросов как в ООН, так и в рамках многочисленных региональных форматов, в том числе по линии Контактной группы по пиратству у берегов Сомали, Регионального форума ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности и Восточно-Азиатских саммитов», — подчеркнул Путин.

Кроме того, указал российский лидер, РФ стремимся содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в Атлантике, в акватории Гвинейского залива, где участились случаи морского разбоя, сопровождающиеся захватом заложников.

Глава российского государства предложил рассмотреть вопрос о создании специальной структуры в рамках ООН, которая бы занималась борьбой с морской преступностью. По его мнению, было бы полезно осуществлять обмен наработками и практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море.

«Россия готова делиться имеющимся у нас опытом антитеррористических операций, профилактики и предупреждения преступности, выявления и нейтрализации бандформирований, в том числе на морских пространствах», — отметил президент.

Путин также обратил внимание на то, что некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников и морским пиратам, поэтому стоит вопрос объединения спецслужб государств в борьбе с этим явлением.

Ранее, 6 августа, СБ ООН на заседании обсудил воздушную атаку на танкер Mercer Street в Оманском заливе. В тот же день постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон представил в Совбезе ООН доказательства, которые якобы свидетельствуют об ответственности Ирана за нападение на танкер.

Тегеран же категорически отверг подобные обвинения.

Инцидент с атакой на судно произошел в ночь на 30 июля. Тогда танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Позднее стало известно, что нападение, вероятно, было совершено с помощью беспилотника.

После происшествия ряд западных стран, в том числе и Великобритания, обвинили Иран в причастности к нападению. При этом директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер, пока отсутствуют факты о причастности Тегерана к данной ситуации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021