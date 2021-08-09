Путин указал на роль России в сохранении морской безопасности

Россия многое делает для сохранения морской безопасности, заинтересована в выстраивании взаимодействия с партнерами. Об этом заявил в понедельник, 9 августа, президент России Владимир Путин в рамках выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН высокого уровня по морской безопасности.

«Россия многое делает для сохранения и укрепления международного правопорядка в области морской безопасности. Наша страна активно участвует в работе по всему комплексу этих вопросов как в ООН, так и в рамках многочисленных региональных форматов, в том числе по линии Контактной группы по пиратству у берегов Сомали, Регионального форума ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности и Восточно-Азиатских саммитов», — подчеркнул Путин.

Кроме того, указал российский лидер, РФ стремимся содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в Атлантике, в акватории Гвинейского залива, где участились случаи морского разбоя, сопровождающиеся захватом заложников.

Глава российского государства предложил рассмотреть вопрос о создании специальной структуры в рамках ООН, которая бы занималась борьбой с морской преступностью. По его мнению, было бы полезно осуществлять обмен наработками и практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море.

«Россия готова делиться имеющимся у нас опытом антитеррористических операций, профилактики и предупреждения преступности, выявления и нейтрализации бандформирований, в том числе на морских пространствах», — отметил президент.

Путин также обратил внимание на то, что некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников и морским пиратам, поэтому стоит вопрос объединения спецслужб государств в борьбе с этим явлением.

Ранее, 6 августа, СБ ООН на заседании обсудил воздушную атаку на танкер Mercer Street в Оманском заливе. В тот же день постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон представил в Совбезе ООН доказательства, которые якобы свидетельствуют об ответственности Ирана за нападение на танкер.

Тегеран же категорически отверг подобные обвинения.

Инцидент с атакой на судно произошел в ночь на 30 июля. Тогда танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Позднее стало известно, что нападение, вероятно, было совершено с помощью беспилотника.

После происшествия ряд западных стран, в том числе и Великобритания, обвинили Иран в причастности к нападению. При этом директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер, пока отсутствуют факты о причастности Тегерана к данной ситуации.