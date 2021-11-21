Вирусолог рассказал об испытании Путиным интерназальной вакцины

Интерназальная вакцина от коронавируса, в испытаниях которой планирует принять участие президент России Владимир Путин, практически не отличается от внутримышечной. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн в воскресенье, 21 ноября.

«Та же самая вакцина, но важно было проверить ее на способность вызывать иммунитет. Она в испытаниях показала себя более мягкой, чем при внутримышечном введении. Она тоже хорошо вызывает иммунитет. Очень важное отличие заключается в том, что при таком интерназальном введении задействуются те участки иммунной системы, которые отвечают за выработку иммуноглобулина А», — сообщил он в интервью Пятому каналу.

Иммуноглобулин А защищает слизистые. По словам Альтштейна, он как бы перекрывает «ворота инфекции» в организм. При этом лучше всего сочетать интерназальную и внутримышечную вакцины, но такие испытания еще не проводились.

Как считает врач, испытание интерназальной вакцины президентом прорекламирует ее и повысит доверие россиян. Он подчеркнул, что испытания не опасны для российского лидера.

«Это проверено, уже довольно много людей вакцинировались так. Побочных эффектов меньше. Это менее опасно, чем внутримышечное введение», — объяснил вирусолог.

21 ноября Владимир Путин вызвался добровольцем в эксперимент по применению назальной вакцины от коронавируса от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Свое желание поучаствовать в испытаниях глава государства выразил в ходе встречи с заместителем директора центра Денисом Логуновым.

13 октября Путин заявил, что мог заболеть COVID-19, однако этого не произошло благодаря вакцинации. Он пояснил, что защиту организма ему обеспечила российская вакцина «Спутник V». Президент России прошел вакцинацию весной. Первым компонентом вакцины президент привился 23 марта, а 14 апреля ему ввели второй компонент препарата. Глава государства также подчеркивал, что вакцина «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Он напомнил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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