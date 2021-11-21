Актера Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве

Умершего 20 ноября от последствий коронавируса народного артиста России Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщила пресс-служба ГИТИСа.

«23 ноября пройдет прощание с Валерием Гаркалиным <…> В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище», — говорится в сообщении.

Прощание с Гаркалиным состоится 23 ноября в учебном театре ГИТИСа. Траурное мероприятие начнется с 11:00, оно пройдет до 13:00. В память об артисте в здании ГИТИСа на Таганке в Москве появился мемориал.

Актер умер в больнице в Коммунарке 20 ноября в возрасте 67 лет. В октябре его госпитализировали с коронавирусом. Отмечалось, что у Гаркалина выявили полное поражение легких. Артист находился на ИВЛ и, не приходя в себя, умер в 07:14 мск.

Свои соболезнования родным и близким артиста выразили его коллеги. Режиссер кино и дубляжа Леонид Белозорович назвал большим ударом уход из жизни Гаркалина, подчеркнув, что невероятно его любил.

Актриса Алена Хмельницкая назвала потрясением известие о смерти коллеги. Она призналась, что надеялась на его победу в борьбе с коронавирусом.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС).

Был актером Московского академического театра сатиры. Известен и по своим работам в кино, на его счету съемки в десятках фильмов. Среди наиболее известных ролей «Бедная Саша» (1997 год), «Ландыш серебристый» (2000 год), «Ширли-мырли» (1995 год). С 2002 года Гаркалин преподавал в ГИТИСе.