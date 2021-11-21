«Барселона» с тренером Хави одержала победу над «Эспаньол» в дерби

Испанский футбольный клуб «Барселона», главным тренером которого стал Хави Эрнандес, одержал первую победу с новым наставником. В матче 14 тура чемпионата Испании сине-гранатовые победили соперников из «Эспаньол» со счетом 1:0, сообщает 20 ноября «Спорт-Экспресс».

Первый и единственный мяч в игре на 48-й минуте с пенальти забил нидерландский хавбек «Барсы» Мемфис Депай.

Накануне игры Хави хвастался составом команды, называя ее семьей.

«Состав «Барселоны» мне нравится. Мы настоящая семья, команда, доволен всем. Нас будут оценивать по результату. Все зависит от меня и моего штаба. Мы серьезно работали на этой неделе: занимались с игроками индивидуально, а также разговаривали», — цитирует Хави Marca.

Тренер «Барсы» уточнил, что единственный трансфер пока — возвращение Дани Алвеса за минимальные в Ла Лиге €155 тыс. в год, и отметил важность тренировок и психологического состояния игроков.

«Это дерби и это мотивирует. Мы играем в них с детства, и это специальные матчи. Это особенная игра для каждого игрока дома», — добавил Хави.

Хави Эрнандес стал главным тренером «Барселоны» 6 ноября. Команда заключила со специалистом контракт до конца текущего и еще на два будущих сезона.

Предшественник Хави нидерландец Рональд Куман покинул пост 27 октября. Такое решение было принято после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1).