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Минтруд исключил возможность лишения пособия из-за выигрыша в лотерею
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Минтруд исключил возможность лишения пособия из-за выигрыша в лотерею

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Выигрыш в лотерею не может стать причиной приостановки или лишения выплат детского пособия, заявили в Министерстве труда России в субботу, 20 ноября.

Выплатные услуги: в 2022-м изменятся правила назначения пособий для малоимущих
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«При оценке доходов будет учитываться не только заработок, но и средства, выигранные в лотерею или на тотализаторе. Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия. Речь идет лишь о том, что эти средства, как и заработок, будут учитываться при оценке нуждаемости семьи», — пояснили в ведомстве.

Также в Минтруде отметили, что при оценке доходов семьи не будут учитываться лица, находящиеся в розыске, признанные недееспособными или пребывающие на гособеспечении (на принудительном лечении, срочной службе, под арестом, в тюрьме).

Кроме того, ведомство предлагает не учитывать при расчете среднедушевых доходов семьи средства, которые были предоставлены в рамках государственной соцподдержки на приобретение недвижимости, автомобиля, мотоцикла, а также средства маткапитала, потраченные на строительство или реконструкцию жилья, сумму возвращенного налога на доходы физлиц в связи с получением права на налоговый вычет и другие позиции.

Ранее стало известно, как изменятся критерии оценки при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам в 2022 году. Соответствующий проект постановления правительства, с которым ознакомились «Известия», подготовил Минтруд. В ведомстве подтвердили разработку такого документа. Планируется, что он будет подписан до конца этого года.

Президент России Владимир Путин 18 ноября заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции. Конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве.

9 ноября стало известно, что страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений Пенсионного фонда России (ПФР) и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление не потребуется.

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