В 2022 году изменятся правила назначения пособий для малоимущих

В следующем году изменятся критерии оценки при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Соответствующий проект постановления правительства, с которым ознакомились «Известия», подготовил Минтруд. В ведомстве подтвердили разработку такого документа. Планируется, что он будет подписан до конца этого года и вступит в силу в 2022-м.

Комплексная оценка нуждаемости начала применяться с 1 апреля этого года при назначении пособий малоимущим, имеющим доходы ниже регионального прожиточного минимума, на детей от 3 до 7 лет включительно. Это так называемый имущественный ценз и правило «нулевого дохода». Это необходимо для того, чтобы помощь оказывалась действительно малоимущим.

С 1 июля 2021-го комплексная оценка проводится и при назначении ежемесячных пособий беременным женщинам, которые встали на учет в медорганизации на ранних сроках беременности, и нуждающимся одиноким родителям детей от 8 до 17 лет.

Как следует из проекта постановления, с которым ознакомились «Известия», назначение пособия на детей от 3 до 7 лет может осуществляться по месту жительства даже при отсутствии регистрации. Для этого регионы наделяются правом предусмотреть такую опцию в своем законодательстве.

Принципиальное изменение касается оценки доходов (претендовать на господдержку могут семьи, если средний доход на каждого ее члена не превышает региональный прожиточный минимум).

По обновленным правилам, при расчете доходов не будут учитываться: региональные и муниципальные субсидии на приобретение недвижимого имущества, авто- или мототранспортного средства, налоговые вычеты, гранты, субсидии и другие поступления, имеющие целевой характер расходования и предоставляемые в рамках поддержки предпринимательства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Выплатные услуги: в 2022-м изменятся правила назначения пособий для малоимущих»