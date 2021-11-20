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Эксперт предложил изолировать от общества злостных нарушителей ПДД

Глава «Движения автомобилистов России» призвал изолировать от общества злостных нарушителей ПДД
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Злостных нарушителей ПДД следует привлекать к ответственности вплоть до изоляции, что предложил в субботу, 20 ноября, в беседе с «Известиями» председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Так он отреагировал на смертельную аварию с участием блогера и бизнесмена Саида Губденского на Кутузовском проспекте в Москве.

«Вы знаете, я заметил одну закономерность: когда такие люди попадают в тяжелые ДТП, выясняется, что они многократно раньше нарушали, им выписывали штрафы. Они их либо не платили, либо платили вялотекуще как-то игнорируя. Всё это не случайно, это всё следствие определенного поведения, которое до этого имело место», — отметил эксперт.

По его мнению, человек систематически не оплачивающий штрафы, «не должен вылезать из места заключения». Таких людей надо выявлять и привлекать к ответственности вплоть до изоляции от общества, подчеркнул Похмелкин.

«Когда человек отбывает административный арест, он ПДД не нарушит. И аварийной ситуации не создаст. Я вас уверяю, для человека, привыкшего к определенной вольности, даже день заключения — это много, а 15 суток — это очень ощутимо. Поэтому если говорить о каких-то реальных мерах — вот она. Она законно предусмотрена, административный арест нарушителей», — пояснил он.

Кроме того, собеседник предположил, что Губденского уже задерживали, а затем отпускали, потому что находились «весомые аргументы».

20 ноября На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский, его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, оба погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, водитель играл в шашки на дороге. При этом еще в апреле Губденский заявлял, что «устраивать шашки» по городу на скорости очень опасно. Кроме того, на машине блогера не было номерных знаков. По данным «Известий», мужчина купил автомобиль недавно и не успел оформить даже страховку.

Как сообщили в столичной прокуратуре, накануне аварии Губденский также двигался на машине без номеров по «выделенке».

Также известно, что в 2020 году блогера лишали водительских прав на семь месяцев, однако вместо соблюдения запрета он повесил на машину подложные госномера.

Друг Губденского Роман Аскеев назвал возможной причиной аварии плохую погоду.

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