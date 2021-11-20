За рулем попавшего в ДТП на Кутузовском проспекте BMW был блогер Саид Губденский

За рулем BMW, попавшего в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, был блогер Саид Губденский. Он и его пассажир в результате аварии погибли. Об этом стало известно «Известиям» в субботу, 20 ноября.

Губденский — друг российского блогера Михаила Литвина. Сам Литвин опубликовал в своем Instagram пост, где написал: «пропал на неопределенный срок, произошла беда».

Кроме того, автомобиль Mercedes, который также попал в массовое ДТП, по данным источника РЕН ТВ, принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Он является основателем Aelita Software и Veeam Software.

Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

Авария с участием трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве произошла 20 ноября. В настоящий момент движение в сторону центра осуществляется по полосе встречного направления.

По данным Telegram-канала 112, в результате аварии также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.