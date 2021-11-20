Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Гаркалина

Образы, воплощенные народным артистом РФ Валерием Гаркалиным, стали отражением целой эпохи, его роли в театре считались большим событием для поклонников. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, 20 ноября передала пресс-служба ведомства.

Новость о смерти артиста стала прискорбной для культуры, указала глава Минкультуры.

«Он был истинно благородным человеком, чутким и безгранично талантливым», — отметила министр.

Она напомнила о педагогической работе Гаркалина, который преподавал в ГИТИСе. Стать его учеником было удачей для студентов.

«Его невероятный творческий опыт и редкие умения вдохновляли ребят на удивительные свершения. Прошу передать родным и близким мои глубокие искренние соболезнования. Светлая память», — заключила Любимова.

Ранее в ГИТИСе рассказали, что прощание с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным, предварительно, состоится во вторник, 23 ноября. Однако пока дата и время еще согласуются с семьей артиста.

Актер театра и кино Валерий Гаркалин умер в больнице в Коммунарке 20 ноября в возрасте 67 лет. В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Отмечалось, что у него выявили полное поражение легких. Артист находился на ИВЛ и, не приходя в себя, умер в 07:14 мск.

Свои соболезнования родным и близким артиста выразили его коллеги. Режиссер кино и дубляжа Леонид Белозорович назвал большим ударом уход из жизни Гаркалина, подчеркнув, что невероятно его любил.

Соболезнования в связи со смертью актера выразил заслуженный артист РФ Борис Смолкин. Он сообщил, что последний раз видел Гаркалина в августе, тогда они вместе выступали в Сестрорецке.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Несмотря на всю тягу к сцене, по настоянию отца после окончания школы некоторое время он поработал слесарем. Отслужив в армии, Гаркалин сдал документы в Гнесинку и успешно прошел на факультет кукольного искусства.

Широкому зрителю артист известен по ролям в картинах «Белые одежды», «Ширли-Мырли», «Попса», «Жулики» и многим другим.