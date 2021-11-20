Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Общество
В ГД предложили сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
Культура
Певица МакSим впервые после комы вышла на сцену
Спорт
Times заявила о спорах в британском правительстве из-за бойкота Олимпиады
Мир
Регулятор оштрафовал Alibaba и ряд крупных компаний Китая
Мир
Источники TWP рассказали о запрошенных США сведениях по «сдерживанию» РФ
Происшествия
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в Уссурийске
Общество
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за снегопада
Мир
Париж ввел комендантский час из-за протестов на Гваделупе
Наука
В Шотландии изобрели собакофон для связи питомцев с хозяевами

Певица МакSим впервые после комы вышла на сцену

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) впервые после выздоровления от тяжелой формы COVID-19 вышла на сцену. В Кремлевском дворце 19 ноября артистке вручили награду «Звезда Муз-ТВ».

Кольцо для Моргенштерна и кома МакSим: светские новости недели
Все самое интересное из жизни знаменитостей

Исполнительница стала специальным гостем мероприятия, посвященного 25-му дню рождения Муз-ТВ, и появилась перед зрителями в лиловом вечернем платье в пол с открытыми плечами. Зрители в зале надеялись на выступление МакSим, но она призналась, что петь пока не может.

«Надеюсь, на следующей церемонии выступлю перед вами. Помню свое первое выступление на Премии Муз-ТВ. Тогда я получила награду «Рингтон года», а мне хотелось получить всё, и на следующий год я получила сразу три «тарелки». Это было настолько приятно! Азарт должен быть во всем, и чтобы жить, должен быть азарт!» — сказала МакSим со сцены.

38-летнюю МакSим госпитализировали в середине июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39 градусов. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

Около полутора месяцев певица находилась в состоянии медикаментозного сна, из которого ее окончательно вывели 3 августа. Спустя четыре дня стало известно, что МакSим полностью пришла в себя и находится в ясном сознании.

13 августа певицу выписали из больницы. Сообщалось, что дома за ней будут наблюдать врачи.

1 сентября артистка впервые после выписки из больницы показалась на публике и отвела дочь в школу. На опубликованных в соцсети певицы кадрах она находится в окружении других людей перед входом в школу. А чуть позже МакSим представила первую песню после выписки из больницы. Это перезаписанная версия композиции «Заведи».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021