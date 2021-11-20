МВД сообщило о снижении числа преступлений в 2021 году

Статистика преступлений за 10 месяцев 2021 года свидетельствует о снижении их количества по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 19 ноября.

«На 6,4% сократилось число убийств и покушений на убийство, на 11,6% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Сохраняется тенденция к снижению разбоев, число которых по сравнению с прошлым годом сократилось на 17,3%, грабежей — на 19,5%, краж — на 2,4%, в том числе квартирных — на 16,7%», — уточнили в ведомстве.

Всего за 10 месяцев года зарегистрировали 1 705 млн преступлений, что на 1,9% меньше по сравнению с показателями 2020 года.

Ситуация с преступлениями на улицах показала снижение зарегистрированных случаев на 7,9%. Число грабежей снизилось на 23,7%, краж — на 4,9%, разбойных нападений — на 19%. Уголовно наказуемые действия в общественных местах сократились на 6,3%.

Преступлений несовершеннолетних или при их участии стало меньше на 15,6%, сократилось число преступных деяний в алкогольном (на 8,2%) и наркотическом (на 9,8%) опьянениях. В ведомстве отмечают, что этому способствовала профилактическая работа участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних.

Замедлился темп роста преступлений с использованием IT-технологий.

«Если в первом полугодии 2021 года число киберпреступлений увеличилось на 20,3%, то за 10 месяцев текущего года — на 8,1%», — добавили в МВД.

Заместитель министра иностранных дел, экс-глава контрразведки ФСБ Олег Сыромолотов рассказал 18 ноября о том, как блага научно-технического прогресса на службе у терроризма могут стать новым вызовом и угрозой для специалистов по безопасности во всем мире. В этой связи он порекомендовал всему мировому сообществу работать на опережение, вовремя разрабатывая международные правила по купированию таких угроз.

В начале ноября стало известно о резко возросшей активности телефонных мошенников. Число звонков с подозрением на мошенничество от имени правоохранительных органов по сравнению с январем-февралем 2021-го выросло в 10 раз за сентябрь-октябрь 2021 года. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД и полиции.