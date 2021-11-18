Москва назвала искусственный интеллект в руках террористов новой угрозой

Терроризм и блага научно-технического прогресса на его службе — основной вызов и угроза для специалистов по безопасности во всем мире, рассказал заместитель министра иностранных дел, экс-глава контрразведки ФСБ Олег Сыромолотов «Российской газете» 18 ноября.

«Террор не имеет границ. Его идеологи зачастую обосновывают свои преступления религиозными мотивами, обманывая тем самым своих адептов и маскируя свои истинные цели — получение финансовой выгоды. Самые разветвленные радикальные организации располагают бюджетами в миллиарды долларов», — рассказал он.

Сыромолотов уверен: для искоренения террора в мире необходимо прекратить его использование в политических целях — «тогда желающие стрелять и взрывать останутся без финансирования и оружия».

Дипломат добавил, что в международно-правовой плоскости борьбу с терроризмом вести непросто еще и потому, что в мире нет единого универсально признанного определения терроризма.

«Он трактуется по-разному. На международных площадках, в частности в ООН и ОБСЕ, всё чаще искажается вопрос о правочеловеческих аспектах борьбы с терроризмом», — подчеркнул замминистра.

В рамках решения проблемы российская сторона выступает за общий банк данных по террористам-боевикам, контроль их передвижения по миру, упрощение существующих экстрадиционных механизмов, обеспечение неотвратимости наказания, как это предписывается в том числе соответствующими резолюциями СБ ООН в соответствии с принципом «либо выдай, либо суди», пояснил он.

Одной из угроз в контексте терроризма Сыромолотов назвал искусственный интеллект, которым могут завладеть злоумышленники, так как они быстро берут на вооружение всевозможные новые технологии.

«В этой связи всему мировому сообществу следует работать на опережение, вовремя разрабатывая международные правила по купированию таких угроз. Наша общая задача — не позволить террористам натворить много бед, используя доступные для нормальных граждан блага научно-технического прогресса», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее, в октябре, Сыромолотов рассказывал о том, как напряженная межведомственная работа накануне предвыборной кампании помогла нейтрализовать даже малейшие террористические угрозы. Минувшие парламентские выборы в России проходили в непростой обстановке, вызванной, среди прочего, деятельностью международных террористических организаций.

В сентябре Сыромолотов отмечал, что похолодание отношений Москвы и Вашингтона не означало обнуления сотрудничества между странами в сфере антитеррора. В течение 20 лет, минувших после террористической атаки 11 сентября 2001 года в США, взаимодействие между сторонами в сфере контртерроризма развивалось с различной степенью интенсивности.