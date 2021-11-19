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Около 150 тыс. москвичей за неделю записались на прививку от COVID-19

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В Москве отмечаются хорошие показатели вакцинации от COVID-19, около 150 тыс. жителей города в течение недели записались на прививку от коронавируса. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Ежедневно прививаются десятки тысяч людей», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник отметил, что ревакцинация так же важна, как и первичная вакцинация. Мэр подчеркнул, что гражданам, которые привились более полугода назад, особенно важно ревакцинироваться.

«Ревакцинация, по сути, третья компонента, дает очень хороший результат: устойчивые титры, устойчивые антитела, защиту от коронавируса», — резюмировал Собянин.

По данным на 19 ноября, более 5,5 млн человек в Москве прошли полный курс вакцинации от коронавируса, один компонент вакцины получили около 6,8 млн человек. Таким образом, коллективный иммунитет в столице достиг 67,1%.

Ревакцинацию прошли более 50% москвичей, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ревакцинированы были все пожилые люди, проживающие в социальных учреждениях, уточнила она.

Собянин, в свою очередь, подчеркнул, что период нерабочих дней в городе, который действовал с 28 октября по 7 ноября из-за коронавируса, дал очень хороший эффект.

10 ноября директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок. А саму вакцинацию, по словам ученого, нужно сделать обязательной.

Комментируя эту инициативу, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил отсутствие нарушений конституционных прав россиян в случае введения обязательной вакцинации от коронавируса.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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